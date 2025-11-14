Zum Hauptinhalt springen

Dieter-Hildebrandt-PreisEine Auszeichnung für Max Uthoff, den „Professor des Kabaretts“

Vor den Reden: Preisträger Max Uthoff (Mitte) mit Kulturreferent Marek Wichers (links), seiner Frau Tina und seiner Tochter Toni, die auch seine Bühnenpartnerin ist. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Alle sind sich einig: Die Verleihung des Dieter-Hildebrandt-Preises an Max Uthoff ist längst überfällig. Der Abend wird zur gelungenen Reprise der ersten Ausgabe vor neun Jahren.

Von Oliver Hochkeppel

Ein kleines Déjà-vu ist es schon im Saal des Alten Rathauses. Viele der Anwesenden waren vor neun Jahren schon einmal so versammelt. Vor allem die Hauptdarsteller: Damals bekam Claus von Wagner den ersten Dieter-Hildebrandt-Preis und sein „Anstalt“-Kollege Max Uthoff hielt die Laudatio, jetzt ist es umgekehrt. Was freilich wunderbar ist, bekommt man doch erneut einen fulminanten, die Lachmuskeln ebenso wie die Hirnwindungen ansprechenden Abend ohne die bei dieser Veranstaltung durchaus schon erlebten Längen.

