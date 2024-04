Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat über strengere Regeln für saubere Luft am Mittleren Ring - die Fraktionen legen sich jetzt schon fest.

Von Heiner Effern und Andreas Schubert

Die Stadt könnte auf ein schärferes Dieselfahrverbot verzichten und dafür Tempo 30 auf der Landshuter Allee einführen. Das zeichnete sich unmittelbar vor der entscheidenden Stadtratssitzung am Mittwoch ab. In dieser soll beschlossen werden, wie München die Luft an der Landshuter Allee so sauber bekommt, dass der EU-weite Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO₂) eingehalten wird. Am Dienstag sprachen sich die Fraktionen von SPD/Volt und CSU/Freie Wähler für eine Geschwindigkeitsbegrenzung statt strengerer Fahrverbote aus. Zusammen verfügen sie über eine knappe Mehrheit im Stadtrat.