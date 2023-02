Ein Beamter bei einer Verkehrskontrolle: In den ersten zwei Wochen müssen ertappte Autofahrer in München noch keine Strafe zahlen (Archivbild).

DER TAG IN MÜNCHEN

So kontrolliert die Polizei das Dieselverbot in deutschen Städten In München kündigen die Behörden Aktionstage für das neue Fahrverbot an. Denn andernorts halten sich lange nicht alle Autofahrer an die Regelung. Was Verstöße kosten - ein Überblick (SZ Plus).

Pilotprojekt zeigt Hausbesitzern, wie sie Energie sparen können Am Beispiel des Österreicherviertels will die Stadt erproben, wie man den Klimaschutz in Siedlungen vorantreiben kann. Dafür schickt sie Berater kostenlos von Tür zu Tür. Es zeigt sich: Oft braucht es nur den richtigen Anstoß.

Nächster Halt: Martinsried Kommende Woche ist offizieller Baubeginn für die Verlängerung der U6. 2027 soll es eine direkte Verbindung zwischen den Universitätsstandorten in Garching und Planegg geben. Doch der Weg dahin war lang - und teuer (SZ Plus).

Polizeichefs wird Amtsanmaßung und Strafvereitelung vorgeworfen Weil sie nicht zum Gottesdienst laufen wollen, parken hochrangige Staatsdiener ihre Limousinen einfach vor der Münchner Frauenkirche. Und damit sie kein Knöllchen bekommen, liegen rote Kellen hinter den Windschutzscheiben. Das könnte jetzt doppelt Ärger geben (SZ Plus).

Auto fährt in Sitzbank - Mutter und Kind verletzt Die 38-jährige Autofahrerin beschleunigte während des Einparkens plötzlich und rammte Mutter und Kind. Passanten betreuten die Verletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Gehölzarbeiten an der Isar Rechtzeitig vor der Vogelbrutzeit werden wieder Bäume gefällt. Grund ist eine Pilzkrankheit. Das nachwachsende Holz soll resilienter werden.

Trambahn stößt mit Transporter zusammen Der Fahrer des Pkw wird dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen und schwer verletzt. Die Feuerwehr muss ihn befreien.

Münchner Schulen dürfen kostenlos Periodenprodukte verteilen Die Kosten übernimmt die Stadt München. Ob die Schulen das Angebot nutzen wollen, entscheiden sie selbst.

