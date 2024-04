Wie München das Dieselfahrverbot verschärfen will

Von Heiner Effern

Ein schärferes Dieselfahrverbot in der gesamten Innenstadt oder doch nur auf dem Mittleren Ring rund um die Landshuter Allee? Darüber wird der Stadtrat am kommenden Dienstag entscheiden. Beide Varianten hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) jüngst in seinem Urteil für einen besseren Gesundheitsschutz der Anwohner grundsätzlich erlaubt. Die zuständige Umweltreferentin Christine Kugler und ihre Experten schlagen nun ein flächendeckendes Verbot auf und innerhalb des Mittleren Rings auch für Dieselfahrzeuge mit der Euronorm 5 vor, das bislang schon für Euro-4-Diesel und schlechter gilt. Doch dafür wird sie im Stadtrat wohl keine Mehrheit finden.