Von Heiner Effern

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will weiter ein schärferes Vorgehen gegen Kohlenstoffdioxid in München erzwingen und greift unmittelbar vor der Verhandlung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof an diesem Donnerstag Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und die Stadt scharf an. Bei der Umsetzung des Dieselfahrverbots seien Reiter und seine Kommune "glatt vertragsbrüchig" geworden, sagte Anwalt Remo Klinger, der die DUH rechtlich vertritt. Reiter habe sich mit der Mehrheit des Stadtrats nicht an den Vergleich gehalten, den man zusammen auf der Basis vorheriger Gerichtsverfahren geschlossen habe. Man könne nur davor "warnen, mit der Landeshauptstadt München Verträge zu schließen. Sie hält sich offenbar nicht daran".