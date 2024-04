Kommentar von Heiner Effern

Die Besitzer von Dieselfahrzeugen mit schlechten Abgaswerten sollen unbedingt so weit wie möglich geschont werden. So will es die CSU und so will es auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Der wird seine Haltung in der SPD-Fraktion, in welcher zumindest der starke ökologische Flügel darüber nicht glücklich sein könnte, durchsetzen. Andernfalls würden Reiter selbst und auch damit auch die SPD in ihrer Glaubwürdigkeit zu stark beschädigt. Es wird in der kommenden Woche also keine Verschärfung des flächendeckenden Dieselfahrverbots innerhalb und auf dem Mittleren Ring geben, sondern maximal eine strengere Regelung auf dem Abschnitt zwischen Lindauer Autobahn und dem Georg-Brauchle-Ring.