Die Partei will die kommende Stufe, die von Oktober an in Kraft treten würde, verhindern - und die bisherigen Einschränkungen möglichst aufheben. Welche Folgen das hätte.

Von Heiner Effern

Die CSU im Rathaus will die nächste Stufe des Dieselfahrverbots, die am 1. Oktober starten soll, noch im Juni vom Stadtrat offiziell stoppen lassen. Darüber hinaus soll die Stadt prüfen, ob die schon eingeführten Beschränkungen der ersten Phase wieder zurückgenommen werden können. So steht es in einem Dringlichkeitsantrag, den die CSU für die Vollversammlung am kommenden Mittwoch einbringen will. Der Stadtrat müsste dann der Befassung zustimmen, bevor inhaltlich debattiert werden kann. Die Koalition aus Grünen und SPD will darüber aber frühestens in der Julisitzung entscheiden, wenn zumindest Auszüge des erwarteten Gutachtens zur Luftqualität in München vorliegen.

Die CSU nennt für das Dringen auf eine schnelle Entscheidung am kommenden Mittwoch zwei Gründe. Die Menschen mit einem Dieselauto der Euro-Norm fünf, die nicht in der Innenstadt wohnen und deshalb bei der schon beschlossenen zweiten Stufe vom 1. Oktober an nicht mehr auf und innerhalb des Mittleren Rings fahren dürften, müssten möglichst schnell wissen, wie sie mit ihrem Fahrzeug umgehen sollen. Dazu habe die Stadt eine Behandlung des Dringlichkeitsantrags im Ausschuss für Klima und Umwelt verweigert.

Die Koalition hat bereits angekündigt, dass auch sie angesichts der verbesserten Stickstoffdioxid-Werte an den Brennpunkten Landshuter Allee und Tegernseer Landstraße die zweite Stufe des Dieselfahrverbots aussetzen möchte. Vor der endgültigen Entscheidung im Stadtrat will sie aber als fachliche Basis das angekündigte Gutachten vorliegen haben. Das wird wohl erst im August abgeschlossen, doch Umweltreferentin Christine Kugler wolle bereits im Juli Zwischenergebnisse vorlegen und den Stadtrat damit befassen, erklärte ihre Sprecherin. Erlaubt ist maximal ein Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter, der an den beiden Problemstraßen zuletzt bei Zwischenmessungen nur noch geringfügig überschritten wurde.

Die CSU hat selbst die Zahlen bis zum Stichtag 20. Juni nachgerechnet und eine nochmalige Verbesserung zu den Werten des ersten Quartals erkannt. Im Moment liege der höchste Wert bei 42 Mikrogramm an der Landshuter Allee, heißt es im Antrag.

Die Koalition hofft ebenfalls, dass sich die Werte weiter stabilisieren. SPD-Fraktionschefin Anne Hübner denkt, dass die offizielle Entscheidung zur Aussetzung der zweiten Stufe des Dieselfahrverbots im August kommen könnte, beruhigt aber Autobesitzer schon jetzt: "Ich halte die zweite Stufe zum 1. Oktober für ausgeschlossen - damit haben die Betroffenen jetzt schon große Planungssicherheit."