Da läuft was verkehrt in München - zumindest nach den EU-weiten Grenzwerten für Stickstoffdioxid. Nun soll ein Diesel-Fahrverbot für bessere Luft sorgen.

Damit die Luftqualität in der Stadt endlich besser wird, sperrt München ältere Fahrzeuge aus der Innenstadt aus. Die Regelung gilt von diesem Mittwoch an - doch es gibt viele Ausnahmen. Was Autofahrer wissen sollten.

Von Andreas Schubert

Die erste Stufe des Diesel-Fahrverbots tritt an diesem Mittwoch, 1. Februar, in Kraft. Das Verbot gilt für die Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings sowie für den Ring selbst, abgesehen von der Brudermühlbrücke. Sollte die Schadstoffbelastung durch die erste Stufe des Verbots nicht ausreichend sinken, gilt vom 1. Oktober an eine zweite Stufe. Reicht auch das nicht aus, um den Stickstoffdioxid-Grenzwert einzuhalten, tritt schließlich am 1. April 2024 eine dritte Stufe in Kraft.