Neue Schilder kennzeichnen die Umweltzone in München und für wen das Diesel-Fahrverbot gilt.

Das Verbot gilt von Februar an in der Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings und auf dem Ring selbst. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Von Februar an gilt in der Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings und auf dem Ring selbst ein Fahrverbot für alte Dieselfahrzeuge, die nicht mindestens die Abgasnorm Euro 5/V erfüllen. Die Stadt hat bereits im Dezember begonnen, die entsprechenden Schilder aufzustellen. Wie auf dem Schild zu sehen ist, gilt für Lieferverkehr und Anwohner eine generelle Ausnahme vom Fahrverbot.

Doch auch Handwerker und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen in die Umweltzone fahren müssen, etwa zum Arztbesuch, sind vom Verbot ausgenommen. Sollte sich die Luft an den Schadstoffmessstellen nicht bessern, müssen im Herbst neue Schilder her. Dann gilt das Fahrverbot nämlich auch für Euro-5-Diesel.