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SollnFalscher Handwerker bestiehlt Auftraggeberin

Schmuck im Wert von 5000 Euro stahl ein falscher Handwerker aus einer Wohnung (Symbolbild).
Schmuck im Wert von 5000 Euro stahl ein falscher Handwerker aus einer Wohnung (Symbolbild).
Foto: Bodo Marks, dpa

Ein Mann stiehlt Schmuck im Wert von 5000 Euro aus einer Wohnung, die Polizei fasst den Täter mit einem Trick.

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Von einer neuen Diebstahlsmasche berichtet die Polizei: Demnach meldete sich eine Frau aus Solln auf eine Internet-Kleinanzeige, in der Handwerkerarbeiten angeboten wurden. Mit dem Kontaktmann vereinbarte sie, dass dieser zu ihr kommen und einen Schrank abbauen solle.

Der Mann sei auch pünktlich erschienen und habe sich an die Arbeit gemacht. Dabei konnte er sich laut Polizei in der Wohnung unbeobachtet bewegen. Als er gegangen war, ohne den Auftrag zu vollenden, bemerkte die Frau, dass Schmuck im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen worden war.

In Absprache mit der Polizei kontaktierte sie den Mann erneut und forderte ihn auf, seine Arbeit fertigzustellen. Als er auftauchte, wartete die Polizei bereits und nahm ihn fest.

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