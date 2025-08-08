Kaum scheint wieder die Sonne, steigt auch der Bedarf an Sonnenbrillen. Ein 42-Jähriger deckte ihn am frühen Donnerstagabend, indem er in der Maxvorstadt aus einem geparkten Mercedes zwei Exemplare der Marken Prada und Zegna entnahm, jedes mehrere hundert Euro teuer. Dabei wurde er vom Mitarbeiter eines Restaurants beobachtet, der wusste, dass das Auto einem seiner Gäste gehört, einem 68 Jahre alten Münchner.

Gemeinsam stellten sie den Mann an der Ecke Görres- und Augustenstraße und verständigten die Polizei. Die stellte die entwendeten Brillen sicher und nahm den Tatverdächtigen fest. Er leistete keinen Widerstand, offensichtlich kennt er das Prozedere: Wie sich herausstellte, ist er der Polizei wegen einer zweistelligen Zahl von Diebstahlsdelikten bereits bekannt. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das Kommissariat 54 ermittelt, unter anderem auch, ob der Mercedes abgesperrt war, wie der Fahrer behauptete.