In einem defekten Bankautomaten hat ein 41-jähriger Dieb offenbar die Chance gesehen, schnell an fremdes Geld zu gelangen. Zuvor hatte ein 79-jähriger Kunde laut Polizei am Dienstag gegen 14.15 Uhr versucht, an dem Automaten in einer Schwabinger Filiale mehr als 1000 Euro abzuheben. Nachdem das Gerät aber nur eine Fehlermeldung herausgab und kein Bargeld, habe sich der Kunde an den Schalter begeben, berichtet die Polizei. Von dort aus habe er gesehen, wie der Fremde an den Geldautomaten herangetreten sei und die mit Verzögerung ausgeworfenen Scheine eingesteckt habe. Als er ihn ansprach und sein Geld zurückforderte, habe ihm der Mann nur einen geringen Betrag überlassen. Die herbeigerufenen Beamten konnten den Rest in der Jacke des Tatverdächtigen sicherstellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Automat tatsächlich einen technischen Defekt hatte und nicht manipuliert worden war. Der Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.