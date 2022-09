Als der Mann die Berührung an seinem rechten Handgelenk spürte, war es schon passiert: Die Armbanduhr im Zeitwert von knapp 60 000 Euro war weg. Wie die Polizei berichtet, stand der 59-jährige Arzt aus Münster am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zusammen mit seiner Frau am Maximiliansplatz vor einem Schaufenster. Nach der Berührung sah der Arzt einen Mann weglaufen, der nach einigen Metern auf einen Motorroller stieg, den ein anderer fuhr. Erst danach bemerkt der Arzt, dass seine Uhr fehlte.

Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Haupttäter wird so beschrieben: etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß, schlank, gebräunter Teint, dunkler Drei-Tage-Bart; er trug einen dunklen Jet-Helm, eine langärmlige dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Der Rollerfahrer soll ähnlich ausgesehen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.