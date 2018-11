2. November 2018, 18:53 Uhr München Dieb klettert über Regenrohr

Über das Regenrohr und den Balkon ist ein Einbrecher am Donnerstag zwischen 13 und 21.30 Uhr in eine Wohnung im ersten Stock eines Hauses an der Keferloherstraße in Milbertshofen geklettert. Er durchwühlte das Ein-Zimmer-Appartement und verteilte den Inhalt von Schränken und Schubladen in der Wohnung. Als der 37-jährige Bewohner, ein Versicherungsangestellter, nach Hause kam, informierte er per Notruf die Polizei. Ob der Täter erfolgreich war, konnte er bisher noch nicht angeben. Die Polizei sucht Zeugen (Telefon 2910-0).