Von Michael Zirnstein

Ein Probenkeller auf einem Überwachungsvideo. Tür auf, es kommen raus: Gitarrenlärm und ein verstrubbelter Typ. Unschwer zu erkennen: der alte Rabauken-Sänger Campino, der sich vor einen alten Röhrenfernseher hockt und ein Fußballspiel einschaltet. Dass Fußball, speziell der FC Liverpool, ihn zuletzt mehr beschäftigte als der Punk mit seinen Toten Hosen, den Verdacht hatten die Fans eine Weile. Zuletzt ging er mit seiner Fußball-Fan-Biografie "Hope Street" auf Vorlesereise. Das letzte reguläre Studioalbum "Laune der Natur" ist von 2017, dann gab es 2019 eine Akustik-Platte des gesetzten Düsseldorfer Konzertes "Alles ohne Strom" und 2020 eine dritte "Learning English"-Lektion mit Mersey-Beat-Oldies. Der Doku-Film über die Tour 2018 handelt von Hörsturz und Burnout.

Jetzt kündigen die deutschen Ur-Punks mit dem Video eben doch ihre große Tournee "Alles Liebe - 40 Jahre Tote Hosen" an, samt ihrem ersten alleinigen Band-Auftritt im Münchner Olympiastadion am Samstag, 18. Juni 2022 (der Vorverkauf startet am 24. November). Da sitzen sie zusammen, lästern über die alten Säcke am Fußballplatz, von denen die Hälfte auf die 30 zugehe, "das wird nichts mehr ..." Nebenbei sagt Campino, 59, wie er sich das vorstelle, den Showbeginn nächstes Jahr: "Andi und Breiti kommen von links und rechts jeweils diagonal über die Bühne gerannt bis zur Kante. Dann Kuddel und ich raus, Vollsprint über den Catwalk, hundert Meter zurück und von da an 90 Minuten Vollgas und totales Dauerfeuer." Für alle, die's nicht glauben wollen, flackern dann Konzertaufnahmen auf: ein Hexenkessel, Schweiß, Stagediving zu "Bonny und Clyde". Die Toten Hosen seien der Gegenentwurf vom pandemischen Kontaktverbot, hat Campino gesagt. Es wird Zeit!

Die Toten Hosen, Sa., 18. Juni 2022, Olympiastadion München