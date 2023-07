Vor knapp 20 Jahren tourte er mit seinen Bandkollegen durch Südamerika und trat dabei unter anderem in Santiago de Chile auf, mit seiner Vergangenheit beschäftigte er sich später auch filmisch: Rodrigo González, Bassist der deutschen Punkrock-Band Die Ärzte, ist gebürtiger Chilene, im Dokumentarfilm "El Viaje" reist er zurück in seine alte Heimat. Nach Pinochets Putsch sei er als Sechsjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland geflüchtet, erzählt er, in Erinnerung geblieben sei ihm vor allem die chilenische Musik. Auf seiner Reise trifft er die unterschiedlichsten Musiker, von Protestsängern der Siebzigerjahre bis hin zu aktuellen Liedermachern und Bands. Nahuel Lopez' Film lief bereits vor einigen Jahren in den deutschen Kinos, jetzt ist er noch einmal in der Reihe "Cine Español" im Studio Isabella zu sehen.

El Viaje - Ein Musikfilm mit Rodrigo Gonzláez, D 2016, Regie: Nahuel Lopez, Mi., 12. Juli, 18:30 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstr. 29