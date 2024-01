Steffi heißt in Wirklichkeit Nermina Akkaya. Für die Bairischstunde hat Lehrer Helmut Ettenhuber neue Namensschilder verteilt. Bairische Namen, die sich die Schülerinnen und Schüler selbst aussuchen durften. Nermina Akkaya heißt an diesem Abend Steffi Naglbauer. Oder besser: "d Naglbauer Steffi". Familiennamen kommen im Bairischen immer zuerst, sagt Ettenhuber.

"Ich verstehe Bairisch gut", sagt die Schülerin. "Aber sprechen kann ich es nicht. Dabei finde ich es so wunderschön."

"D Naglbauer Steffi", also Nermina Akkaya, lebt seit 23 Jahren in München. Mit ihren Kollegen möchte sie neben Deutsch auch Bairisch sprechen können. "I mechat" kann sie dann sagen, wenn sie etwas möchte, und "Kimmsd a vo Minga?", wenn sie wissen will, ob ihr Gegenüber auch aus München kommt. Ihr Lieblingswort wird sie dagegen wohl nicht so oft in den Mund nehmen: "Bodschambal", der Nachttopf.

Helmut Ettenhuber steht vor der Tafel des Klassenzimmers, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Tatsächlich stehen die Zeiger der Uhr neben ihm schon seit Beginn der Stunde auf Viertel vor sechs. Ettenhuber deutet auf eine Zeichnung an der Tafel. Sie zeigt ein weinendes Kind, darunter steht "blegga". "Dablegga", sagt Ettenhuber, sei aber etwas ganz anderes. Er geht im Klassenzimmer auf und ab, während er spricht. "Dableggd" werden nämlich die Politiker, beim jährlichen Treffen auf dem Nockherberg. Dort werden sie auf die Schippe genommen, wie man ins Hochdeutsche übersetzen könnte. Ein bisschen Kulturunterricht gibt es jeden Donnerstagabend inklusive.

Bairisch ist von der Unesco als gefährdete Sprache eingestuft

13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für den Kurs angemeldet, der an zehn Abenden zwischen November und Februar stattfindet. Auch Mario Galante sitzt heute im Klassenzimmer. Er findet es wichtig, als Ausländer Dialekt zu lernen. Der Argentinier lebt und arbeitet seit rund fünf Jahren in München. Dialekte seien schöner als die Hochsprache, findet der 33-Jährige, "sie haben mehr Persönlichkeit". Bairisch sei für ihn allerdings schwieriger zu lernen als Deutsch. In seinem Alltag höre er die Mundart selten, seine Münchner Freunde und Kollegen sprächen meist hochdeutsch miteinander. "Die sagen, ich bin ein Depp", sagt er, "und lachen mich aus, weil ich Bairisch lerne."

Detailansicht öffnen 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für den Kurs angemeldet, der an zehn Abenden zwischen November und Februar stattfindet. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Heute werden im Bairischkurs Vokabeln mit dem Anfangsbuchstaben "B" durchgenommen. (Foto: Leonhard Simon)

Tatsächlich gab 2021 noch über die Hälfte der Oberbayern an, in ihrem Alltag Dialekt zu sprechen. 58 Prozent waren das laut einer repräsentativen Umfrage des Rim Marktforschungsunternehmens aus München. Dabei sprechen jüngere Menschen aber seltener Dialekt. Der Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung ist zudem groß. "In München selbst manifestiert sich in großem Stil Dialektabbau", schreibt das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München auf seiner Webseite. Weil immer weniger Menschen den Dialekt sprechen, hat die Unesco die bairische Sprache schon 2009 als gefährdet eingestuft.

Arnold Herrgen ist ohne Dialekt groß geworden. Vor einem dreiviertel Jahr ist der Niedersachse nach München gezogen. Er wolle helfen, die Mundart zu erhalten, sagt Herrgen. "Durch den Umzug trage ich ja auch dazu bei, dass weniger Dialekt gesprochen wird." Wie Mario Galante findet auch er in seiner Umgebung wenig Anknüpfungspunkte zum Bairischen. Aber wenn er in den Bergen unterwegs ist, möchte er nach dem "Servus" auch noch einen kleinen Plausch halten können - auf Bairisch. Dialekt zu sprechen sei für ihn jedoch eine größere Hemmung als bei Fremdsprachen: Er kann schließlich jederzeit ins Deutsche wechseln, und wird trotzdem verstanden.

Bairisch zu lernen ist für viele eine Suche nach ihren Wurzeln

Ausländern falle es oft leichter, Bairisch zu lernen, als Menschen, deren Primärsprache Hochdeutsch sei, sagt Ettenhuber. Sie stellen mittlerweile auch die größte Gruppe in seinen Kursen dar. Oft gehen sie strukturiert an den Unterricht heran und orientieren sich an den Regeln, die sie auch im Hochdeutschen lernen mussten. Daneben sitzen "Zuagroaste" wie Arnold Herrgen im Kurs, die keinen Dialekt gelernt haben. Immer wieder melden sich zudem Bayern an, die in ihrer Kindheit Bairisch gesprochen und es dann wieder verlernt haben. "Die haben oft einen großen passiven Wortschatz", sagt Ettenhuber. Das Bairische wieder zu entdecken, sei für viele eine Suche nach den eigenen Wurzeln.

So ist es auch bei Andrea Jira. Die 52-Jährige wuchs in München auf, ihre Mutter sprach Dialekt. Weil der aber als "einfach" galt, lernte sie Hochdeutsch, Dialekt sprach sie immer seltener. "Wenn ich erzähle, dass ich aus München komme, sagen die Leute oft: Das hört man ja gar nicht", sagt Jira, "und das trifft mich dann." Sie besucht den Bairischkurs, um ihren Dialekt wiederzuentdecken, um "wieder eine Färbung" in ihre Sprache zu bekommen. Das sei leichter als gedacht, sagt Jira. Viele Wörter, die sie schon mal kannte, fallen ihr im Unterricht wieder ein.

Detailansicht öffnen "Bairisch ist Identität" sagt Kursleiter Helmut Ettenhuber. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Kleine Bayern-Fähnchen stehen im Klassenzimmer auf den Tischen. (Foto: Leonhard Simon)

Seit 18 Jahren gibt Helmut Ettenhuber schon Bairischkurse an der Münchner Volkshochschule, an der er auch Englisch und Deutsch unterrichtet. Er sehe den Kurs wie jede andere Fremdsprache, sagt Ettenhuber: Vokabeln werden gelernt, Hörbeispiele gehört, Hausaufgaben gemacht. Alle Sprachen machen ihm Freude, sagt er, aber "Bairisch ist Identität".

Am Ende der Stunde packen die Schülerinnen und Schüler ihre Taschen. "Ciao", ruft eine Teilnehmerin auf halbem Weg durchs Klassenzimmer, dann stockt sie kurz. "Ich meine natürlich: Pfiat di, mach's guad!"