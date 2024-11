Steinle ist als Angehöriger dabei, seine 93-jährige Tante lebt im Pflegebereich des Heims. Die schlechte Nachricht lautet: Das Diakoniewerk ist insolvent und muss schließen. Alle 73 Bewohnerinnen und Bewohner müssen ausziehen, einen neuen Platz muss sich jeder selbst suchen. „Wie soll das auf die Schnelle gehen?“, fragt Steinle. Er meldet seine Tante gerade bei verschiedenen Heimen an, lässt sie auf Wartelisten setzen, verweist auf die drohende Ausquartierung – und hofft.

Die alten Menschen „so kurzfristig auf die Straße zu setzen“, sei unverantwortlich, findet auch Fabian Gleibs. Er ist Sohn eines anderen Bewohners im Betreuten Wohnen des Diakoniewerks. Gleibs ist Arzt in Hamburg und telefoniert zwischen seinen Schichten nun mit verschiedenen Pflegeheimen. Sein Vater zahle monatlich mehr als 3000 Euro ans Diakoniewerk. Er frage sich, wo diese Kosten eigentlich versickert seien, wenn der Träger jetzt offenbar pleite sei.

„Eine Liste mit allen anderen Heimen in der Stadt und den Kontaktdaten wurde an alle verteilt. Mehr nicht“, sagt der Sohn. Er kritisiert, dass sich keiner für die alten Menschen verantwortlich fühle. „Das soll ein kirchlicher Verein sein, der sich um seine Nächsten kümmert?“

Luxuswohnungen könnten die Gentrifizierung vorantreiben

Begleitet wird der Frust der Angehörigen von einer Befürchtung, die mancher Stadtpolitiker teilt: Die Insolvenzverwaltung könnte das Grundstück in bester Münchner Innenstadtlage womöglich zu einem lukrativen Preis verkaufen. Statt dem Seniorenheim könnten künftig Luxuswohnungen an der Ecke Heßstraße/Arcisstraße entstehen – und die Gentrifizierung vorantreiben. Georg Fleischer, der Planungssprecher der SPD-Fraktion im Bezirksausschuss Maxvorstadt, bezeichnete das Areal des Diakoniewerks als „Filetstück im Stadtviertel“. Man solle dort dringend benötigten Wohnraum schaffen, lautet seine Forderung.

Und so werden die Rufe nach dem Engagement der Stadt immer lauter. Kürzlich stellte die größte Oppositionsfraktion im Stadtrat aus CSU und Freien Wählern den Antrag an den Oberbürgermeister, die Stadt möge den Pflegebereich übernehmen, um den Verbleib der Senioren zu sichern. Die Klinik, die noch bis Ende des Jahres dort vom Diakoniewerk Maxvorstadt betrieben wird, solle als Wohnbereich für ältere und pflegebedürftige Menschen oder für Pflegekräfte dienen.

Der zuständige Insolvenzverwalter von der Münchner Kanzlei Jaffé beschwichtigt auf Anfrage beim Thema Pflegeplätze. Das Team des Diakoniewerks wie auch die Insolvenzverwaltung unterstützten die Bewohner und deren Betreuer „im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten“ bei der Suche nach einer neuen Einrichtung, teilt Sebastian Brunner, der Sprecher der Insolvenzverwaltung, mit. Laut Brunner konnten bereits für 18 Bewohner neue Plätze gefunden werden. Man sei zuversichtlich, dass innerhalb der eingeräumten Frist auch die restlichen Bewohner Ersatzplätze finden würden.

Bereits seit Ende des vergangenen Jahres läuft das Insolvenzverfahren für das Diakoniewerk. Ende Oktober kam dann die Nachricht, dass nichts mehr geht: Anhaltende Defizite, Personalmangel, geringe Auslastung und Investitionsstau zwingen den traditionsreichen evangelischen Betrieb nach 150 Jahren zur Schließung.

„Auch wenn mehrere Millionen investiert werden könnten, würden dennoch weiterhin hohe Verluste entstehen, da es für den Klinikbetrieb kein Geschäftsmodell mehr gibt“, erklärt Brunner. Deshalb sei niemand bereit gewesen, die Geschäftsführung mit Geld auszustatten, um die Insolvenz zu vermeiden. Es habe sich auch niemand für eine Übernahme des Klinikbetriebes interessiert, so Brunner.

In Bezug auf das Grundstück äußert sich der Insolvenzverwalter sehr zurückhaltend. Es sei Teil der Insolvenzmasse, werde also verkauft. Allerdings sei der Verkaufsprozess noch nicht angestoßen worden. „Es gibt zum Grundstück noch keine Planungen“, sagt Brunner. Und: Weder die Kommune noch der Freistaat hätten Interesse am Kauf signalisiert.

Laut Grundbucheintrag gehört das Grundstück samt Gebäuden dem Diakoniewerk München-Maxvorstadt, das früher Diakonissenanstalt hieß. Darauf lastet eine sogenannte Dienstbarkeit. Dem Grundbuchamt zufolge handelt es sich dabei um eine Nutzungsbeschränkung, die 1980 notariell beurkundet wurde: auf die Verwendung für ein „Krankenhaus, Altenheim, Schwesternwohnheim sowie ambulantes Therapiezentrum für Freistaat Bayern“. Diese Beschränkung sei nicht befristet, für jeden Eigentümer bindend und könne nur mit Zustimmung des Freistaats aus dem Grundbuch gelöscht werden.

Die Insolvenz habe „auf diese liegenschaftsrechtliche Situation keine unmittelbare Auswirkung“, bestätigt die Immobilienverwaltung Bayern (IMBY), ein beim Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr angesiedelter Staatsbetrieb. Weitere Fragen seien zwischen Insolvenzverwaltung und dem Freistaat zu klären, sagt eine Sprecherin.

„Schließlich brauchen wir jeden guten Pflegeplatz in unserer Stadt“

Kann an der Heßstraße also auch künftig ein Seniorenheim betrieben werden? Möglicherweise in öffentlicher Trägerschaft? Die Stadt München zeigt sich bisher zurückhaltend. So bedauert die dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) zwar die Entwicklung sehr, wie sie sagt, „schließlich brauchen wir jeden guten Pflegeplatz in unserer Stadt“. Dietl betont, man sei „natürlich gesprächsbereit“.

Doch die SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner wird deutlicher: Der Antrag der CSU/FW-Fraktion, die Stadt möge einspringen und an der Stelle Pflege und soziales Wohnen sichern, sei nicht Erfolg versprechend. Der Pflegebereich habe wohl aufgrund der baulichen Situation keine Perspektive auf einen Weiterbetrieb, so Hübner. Zudem könne die Stadt das Grundstück ohnehin nicht erwerben: „Die finanziellen Mittel haben wir derzeit nicht.“

Stattdessen verweist die Stadtpolitik auf einen weiteren Akteur, die Evangelische Kirche beziehungsweise die Diakonie. Sofie Langmeier von der Grünen-Fraktion im Stadtrat, selbst ausgebildete Altenpflegerin, sagt, man habe „das volle Vertrauen in die Diakonie“, dass sie für das Grundstück die passende Nutzung finden werde.

SPD-Stadträtin Hübner ergänzt, die Diakonie München und Oberbayern habe versichert, „dass alle Bewohnerinnen und Bewohner in anderen Pflegeeinrichtungen gut unterkommen.“ Und weiter: „Wir würden uns wünschen, dass die Kirche das Grundstück übernimmt und hier auch künftig soziale Verantwortung für München übernimmt.“

Kann und will die Kirche das stemmen? Bernhard Liess, Stadtdekan des Evangelisch-Lutherischen Dekanats München, teilt auf Anfrage mit, man werde prüfen, inwiefern man bei der Lösung der Immobilienfrage behilflich sein könne. Aber auch von ihm kommt der Hinweis: „Angesichts der eigenen Immobiliensituation und der Notwendigkeit, den eigenen Immobilienbestand zu reduzieren, müssen wir bei dieser Frage genau prüfen, welche Möglichkeiten wir tatsächlich haben.“

Die Evangelische Kirche selbst betreibt keine Seniorenheime. Dafür ist die Diakonie München und Oberbayern, einer der größten diakonischen Träger, zuständig. Vorstandssprecherin Andrea Betz teilt auf Anfrage mit: „Ich werde mich im Gespräch mit den Verantwortlichen dafür einsetzen, dass auf diesem Grundstück weiterhin eine soziale Nutzung möglich ist“. Die Diakonie habe das Ziel, die Versorgung der Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, zu sichern, so Betz.

Ob den vielen Wünschen nach einer sozialen Nutzung tatsächlich auch die nötigen Taten folgen werden, bleibt bislang offen. Solange das Grundstück nicht zum Verkauf steht, will kein Beteiligter sich offiziell zu etwas verpflichten. Wie die Sozialbürgermeisterin Verena Dietl sagt: „Der Ball liegt jetzt beim Insolvenzverwalter.“