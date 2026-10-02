Anette-Gabriele Ziegler hat die Diabetes-Früherkennung verbessert, die in vielen Ländern zum Standard geworden ist. Von welchem Alter an man die Krankheit oft schon erkennen kann – und warum Deutschland nicht mitmacht.

Eigentlich möchte man Anette-Gabriele Ziegler schon während des Gesprächs fragen, ob Glück nicht doch übertragbar sein könnte. Ob Endorphine vielleicht wie ein ordentlicher Schnupfen nicht doch von einem auf den anderen überschwappen könnten. Natürlich stellt man sie nicht, natürlich wäre diese Frage naiv und keineswegs fundiert. Schon gar nicht, wenn man einer hochdekorierten Ärztin und Wissenschaftlerin gegenübersitzt.