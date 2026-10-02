Zum Hauptinhalt springen

Diabetes-ScreeningWarum dieser Forscherin die Früherkennung so wichtig ist

Lesezeit: 6 Min.

Immer neugierig, immer auf der Spur nach neuen Forschungsergebnissen in der Früherkennung  von Diabetes mellitus Typ-1:  Anette-Gabriele Ziegler.
Immer neugierig, immer auf der Spur nach neuen Forschungsergebnissen in der Früherkennung  von Diabetes mellitus Typ-1:  Anette-Gabriele Ziegler.
Foto: Stephan Rumpf

Anette-Gabriele Ziegler hat die Diabetes-Früherkennung verbessert, die in vielen Ländern zum Standard geworden ist. Von welchem Alter an man die Krankheit oft schon erkennen kann – und warum Deutschland nicht mitmacht.

Von Nicole Graner

SZ bei Google bevorzugen

Eigentlich möchte man Anette-Gabriele Ziegler schon während des Gesprächs fragen, ob Glück nicht doch übertragbar sein könnte. Ob Endorphine vielleicht wie ein ordentlicher Schnupfen nicht doch von einem auf den anderen überschwappen könnten. Natürlich stellt man sie nicht, natürlich wäre diese Frage naiv und keineswegs fundiert. Schon gar nicht, wenn man einer hochdekorierten Ärztin und Wissenschaftlerin gegenübersitzt.

Zur SZ-Startseite

Herzchirurg Rüdiger Lange
:„Man muss keine Angst haben vor einem Chirurgen, der Angst hat“

15 000 Herzen hat Rüdiger Lange operiert. Er wurde ausgezeichnet, galt als einer der renommiertesten Operateure der Welt. Doch nicht jeder Eingriff ging so gut aus wie beim kleinen Maxim.

SZ PlusVon Nicole Graner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite