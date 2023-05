Was in München heute alles passiert ist: Ein Überblick.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

So funktioniert jetzt noch der Kauf des 49-Euro-Tickets Verwirrung, Warteschlangen und dann auch noch eine Rauferei: Wer das Deutschlandticket will, braucht starke Nerven. Eine Gebrauchsanweisung.

Kommentar zum 49-Euro-Ticket: Darf es noch ein bisschen komplizierter sein? (SZ Plus)

Razzia gegen 'Ndrangheta: Vier Festnahmen in München Ein Schwerpunkt der europaweiten Operation "Eureka" gegen zwei Mafia-Clans ist die bayerische Landeshauptstadt. 130 Beamte durchsuchen insgesamt zehn Immobilien. Die Rede ist von "personell und wirtschaftlich gefestigten Strukturen" der 'Ndrangheta in Bayern. (SZ Plus)

Betrug in 46 Fällen: Arzt muss ins Gefängnis Der Mediziner soll ein älteres Ehepaar um fast eine halbe Million Euro gebracht haben. Das Amtsgericht verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Seine Masche war besonders perfide. (SZ Plus)

Welt in Flammen Träumen, wenn's brennt: An diesem Mittwoch eröffnet das Münchner Dokfest. Viele der dort gezeigten Filme prägt das Gefühl, dass die Katastrophe schon eingetreten ist.

So soll das Hochhaus am Hauptbahnhof aussehen Die Stadt billigt den Bebauungsplan für den 70-Meter-Büroturm anstelle des denkmalgeschützten Starnberger Flügelbahnhofs. Ganz oben sollen Besucher in die Ferne schauen und speisen können. (SZ Plus)

Schutz für Wiesen und Äcker 1500 Wohnungen nach Bürgerbegehren auf dem Prüfstand

Zusammenbruch im Präsidium Mann stirbt nach Festnahme

Sendling 22 Verletzte nach Wohnungsbrand in einem Hochhaus

6,6 Prozent Alkohol Freundschaftsbier zum Israel-Tag

