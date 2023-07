Von Joachim Mölter

Wenn es nach dem Stadtkämmerer geht, sollte sich München nicht als Austragungsort des Internationalen Deutschen Turnfests 2029 bewerben. Für die Veranstaltung sind aktuell Kosten in Höhe von 18 Millionen Euro veranschlagt, und weil "die Beteiligung an der Durchführung eines Sportgroßereignisses eine rein freiwillige Leistung der Landeshauptstadt darstellt", so die Kämmerei in ihrer Stellungnahme zu dem Vorhaben, könne sie dem "vor dem Hintergrund der aktuellen finanziellen Situation" leider nicht zustimmen.