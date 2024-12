Der Präsident des früheren Reichspatentamts wurde von den Nationalsozialisten nach deren „Machtergreifung“ zügig ausgetauscht. Gegen jüdische Patentanwälte soll die Behörde rigoroser vorgegangen sein als gesetzlich vorgeschrieben. So viel ist bekannt. Doch wie positionierte sich das Amt generell in der NS-Zeit, und welche Handlungsspielräume hatte es? In welcher Weise trug es zur Enteignung jüdischer Patente-Inhaber bei? Wie ging es mit jüdischen Mitarbeitern um oder solchen, die als Gegner des Regimes galten? Und welche Rolle spielte das nationalsozialistische Erbe der Behörde in der Bundesrepublik? All diesen Fragen wollte die Nachfolgebehörde des früher in Berlin angesiedelten Reichspatentamts, das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München, mehr als siebzig Jahre nach Ende des Deutschen Reiches nachgehen.