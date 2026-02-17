Verena Reitz ist gelernte Feinmechanikerin, sie hat einen Blick für kleinste Details. Das kommt ihr zugute bei ihrer Detektivarbeit im Deutschen Museum. Denn neben ihrer Arbeit bei den technischen Versuchsaufbauten und dem Modellbau ist sie im Verkehrszentrum des Museums seit bald 20 Jahren für die Schädlingsbekämpfung zuständig. Da ist Spürsinn gefragt.
Ausstellung„Die Motte ist der größte Feind des Museums“
Lesezeit: 3 Min.
Nichts ist vor Käfern, Würmern und Mäusen sicher, nicht mal Autos. Verena Reitz vom Verkehrszentrum des Deutschen Museums über die Frage, wie gefährlich Schädlinge für die wertvollen Sammlungen sind und wie sie die winzigen Eindringlinge bekämpft.
Interview von Martina Scherf
