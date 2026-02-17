Zum Hauptinhalt springen

Ausstellung„Die Motte ist der größte Feind des Museums“

Lesezeit: 3 Min.

Verena Reitz ist im Verkehrszentrum des Deutschen Museums für Schädlingsbekämpfung zuständig.
Verena Reitz ist im Verkehrszentrum des Deutschen Museums für Schädlingsbekämpfung zuständig. (Foto: Catherina Hess)

Nichts ist vor Käfern, Würmern und Mäusen sicher, nicht mal Autos. Verena Reitz vom Verkehrszentrum des Deutschen Museums über die Frage, wie gefährlich Schädlinge für die wertvollen Sammlungen sind und wie sie die winzigen Eindringlinge bekämpft.

Interview von Martina Scherf

Verena Reitz ist gelernte Feinmechanikerin, sie hat einen Blick für kleinste Details. Das kommt ihr zugute bei ihrer Detektivarbeit im Deutschen Museum. Denn neben ihrer Arbeit bei den technischen Versuchsaufbauten und dem Modellbau ist sie im Verkehrszentrum des Museums seit bald 20 Jahren für die Schädlingsbekämpfung zuständig. Da ist Spürsinn gefragt.

Zur SZ-Startseite

100 Jahre Deutsches Museum
:Wie die größten Erfindungen der Welt nach München kamen

Vor 100 Jahren wurde der Bau des Deutschen Museums eröffnet. Mehr als eine Million Menschen besuchen die Technik-Ausstellungen jedes Jahr - so wie der Gründer Oskar von Miller es sich erträumt hatte.

SZ PlusVon Martina Scherf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite