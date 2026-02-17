Verena Reitz ist gelernte Feinmechanikerin, sie hat einen Blick für kleinste Details. Das kommt ihr zugute bei ihrer Detektivarbeit im Deutschen Museum. Denn neben ihrer Arbeit bei den technischen Versuchsaufbauten und dem Modellbau ist sie im Verkehrszentrum des Museums seit bald 20 Jahren für die Schädlingsbekämpfung zuständig. Da ist Spürsinn gefragt.