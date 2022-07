Warum die Sanierung des Deutschen Museums so schwierig ist

Steigende Kosten, ein überholter Zeitplan und ein insolventes Architekturbüro: Die Bauarbeiten an Münchens berühmtestem Museum sind aus dem Ruder gelaufen. Inzwischen ist zumindest der erste Teil renoviert. Ein Überblick über das Großprojekt und dessen Probleme.

Von Martina Scherf und Kassian Stroh

Das Deutsche Museum in München ist in aller Welt bekannt, etwa 1,5 Millionen Menschen besuchen es - alle Zweigmuseen mitgerechnet - jedes Jahr. Und doch wurde das 1925 mit großem Pomp eröffnete Museum lange Zeit vernachlässigt. Erst 2011 unterzeichneten Vertreter von Bund und Land den Vertrag zur sogenannten Zukunftsinitiative. Seither wird geplant und gebaut. Schon bald war klar: Das eingeplante Geld - 750 Millionen Euro - reicht nicht. Das Architekturbüro meldete Insolvenz an, ein neues übernahm die Planung. Der Zeitplan ist längst obsolet. Ein Überblick über die Hintergründe und die Geschichte dieses Großprojekts.