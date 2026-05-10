Ein Panoramabildschirm, darauf eine Öko-Stadtoase: begrünte Fassaden, blühende Gärten, Springbrunnen. Man nimmt den Kopfhörer, lässt sich in einen Sessel fallen und lauscht dem Vogelgezwitscher. So möchte man auch gerne wohnen. Nur: Dieses Idyll gibt es nicht. Weder in München noch anderswo. Die KI hat es sich ausgedacht.
Start-up-Idee im Deutschen MuseumSo geht lernen mit KI
Lesezeit: 3 Min.
Zusammen mit Kommilitonen programmierten Philipp Csistian und Nicolas Ebner eine Künstliche Intelligenz, die Studierende unterstützt. Ihr Start-up ist ein Riesenerfolg. Jetzt haben sie einen Guide fürs Deutsche Museum entwickelt.
Von Martina Scherf
Lesen Sie mehr zum Thema