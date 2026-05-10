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Start-up-Idee im Deutschen MuseumSo geht lernen mit KI

Lesezeit: 3 Min.

Philipp Csistian (links) und Nicolas Ebner (rechts) von One Tutor, in der Mitte Sebastian Brumann vom Deutschen Museum.
Philipp Csistian (links) und Nicolas Ebner (rechts) von One Tutor, in der Mitte Sebastian Brumann vom Deutschen Museum. Florian Peljak

Zusammen mit Kommilitonen programmierten Philipp Csistian und Nicolas Ebner eine Künstliche Intelligenz, die Studierende unterstützt. Ihr Start-up ist ein Riesenerfolg. Jetzt haben sie einen Guide fürs Deutsche Museum entwickelt.

Von Martina Scherf

Ein Panoramabildschirm, darauf eine Öko-Stadtoase: begrünte Fassaden, blühende Gärten, Springbrunnen. Man nimmt den Kopfhörer, lässt sich in einen Sessel fallen und lauscht dem Vogelgezwitscher. So möchte man auch gerne wohnen. Nur: Dieses Idyll gibt es nicht. Weder in München noch anderswo. Die KI hat es sich ausgedacht.

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