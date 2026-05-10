Ein Panoramabildschirm, darauf eine Öko-Stadtoase: begrünte Fassaden, blühende Gärten, Springbrunnen. Man nimmt den Kopfhörer, lässt sich in einen Sessel fallen und lauscht dem Vogelgezwitscher. So möchte man auch gerne wohnen. Nur: Dieses Idyll gibt es nicht. Weder in München noch anderswo. Die KI hat es sich ausgedacht.