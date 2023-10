Protokolle von Anne Eberhard

Wenn es dunkel wird an diesem Samstag, dann leuchten die Münchner Museen. Bei der "Langen Nacht der Münchner Museen" können Besucherinnen und Besucher gut 90 Ausstellungsorte in der Stadt erkunden: Galerien, Sammlungen, Kunsthallen und Kirchen öffnen von 18 bis 1 Uhr ihre Türen. Tickets sind für 20 Euro an den Veranstaltungsorten erhältlich und können auch für die Shuttlebusse genutzt werden, die von Ausstellung zu Ausstellung fahren.