Von Joachim Käppner

Man kann die Geschichte des Fritz Menzer auf viele Weisen erzählen. Eine ginge so: Es gab einmal einen höchst begabten Mechaniker. Er verstand sich wie kaum ein anderer auf Verschlüsselung von Nachrichten und wurde weltweit einer der bedeutendsten Fachmänner für Kryptologie. Seine Fähigkeit stellte er in den Dienst des Bösen, des nationalsozialistischen Regimes und dessen Kriegen. Für die deutsche militärische Abwehr überprüfte Menzer die Verschlüsselungstechniken - und er war maßgeblich beteiligt an der Entwicklung einer Codemaschine namens "Schlüsselgerät 41", die zum Segen für die Alliierten erst gegen Kriegsende bei der Wehrmacht zum Einsatz kam. Gebaut wurde nur eine kleine Stückzahl, Materialmangel und der Kollaps der NS-Kriegswirtschaft verhinderten eine weite Verbreitung.