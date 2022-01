Henrik Häcker kam ans Deutsche Museum, um die Kostenexplosion bei der Sanierung in den Griff zu bekommen. Nun gibt er eine Garantie ab, dass es bei 750 Millionen Euro bleiben wird, und erklärt, warum das gar nicht so eine Riesensumme ist.

Interview von Martina Scherf

Henrik Häcker ist der Mann, der die Sanierungskosten des Deutschen Museums in den Griff kriegen soll. Der studierte Betriebswirt, Jahrgang 1963, war in leitender Funktion bei der Messe Stuttgart tätig, danach Geschäftsführer des Messezentrums Salzburg. An beiden Orten hatte er es mit großen Bauprojekten zu tun. Anschließend leitete er die König-Pilsener-Arena, eine der größten Konzerthallen im Ruhrgebiet, bevor er im Sommer 2020 ans Deutsche Museum geholt wurde, um Generaldirektor Wolfgang Heckl als Kaufmännischer Direktor in einer Doppelspitze zur Seite zu stehen.