Nach zehn Jahren Generalsanierung steuert die Münchner Museumsinsel auf ihre nächste Großbaustelle zu. 2028 soll der alte Kongressbau dran sein, wo gerade noch das Partyvolk im Blitz-Club tanzte. Wer könnte dann einziehen?

Die Architektur-Renderings sind eindrucksvoll: Blühende Gärten breiten sich aus über den weiten Dachlandschaften. Eine Wandelbrücke verbindet deren luftige Höhen mit den tiefer liegenden Fluss- und Straßenebenen. Mit einem Mal fügt sich in die Isarlandschaft ein, was seit mehr als hundert Jahren imposant, jedoch stumm und steinern auf seiner Insel prangt: das Deutsche Museum.