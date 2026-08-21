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Dachgärten und gläserne LaboreDeutsches Museum plant riesiges Forum der Zukunft

Lesezeit: 5 Min.

Diese Luftbildaufnahmen des Deutschen Museums zeigt die Dachlandschaft der Gebäude im Jahr 2015. Die linken Gebäudetrakte mit den grünlichen Dächern könnten bald verwandelt werden - im Sinne einer großen, zukunftsorientierten Vision.
Diese Luftbildaufnahmen des Deutschen Museums zeigt die Dachlandschaft der Gebäude im Jahr 2015. Die linken Gebäudetrakte mit den grünlichen Dächern könnten bald verwandelt werden - im Sinne einer großen, zukunftsorientierten Vision. imageBROKER/Bernd Georg Schwemml/IMAGO

Nach zehn Jahren Generalsanierung steuert die Münchner Museumsinsel auf ihre nächste Großbaustelle zu. 2028 soll der alte Kongressbau dran sein, wo gerade noch das Partyvolk im Blitz-Club tanzte. Wer könnte dann einziehen?

Von Susanne Hermanski

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Die Architektur-Renderings sind eindrucksvoll: Blühende Gärten breiten sich aus über den weiten Dachlandschaften. Eine Wandelbrücke verbindet deren luftige Höhen mit den tiefer liegenden Fluss- und Straßenebenen. Mit einem Mal fügt sich in die Isarlandschaft ein, was seit mehr als hundert Jahren imposant, jedoch stumm und steinern auf seiner Insel prangt: das Deutsche Museum.

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