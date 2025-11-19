Der Ehrensaal im Deutschen Museum mit seinen Goldleuchtern und Marmorbüsten, zu denen man ehrfürchtig aufschauen musste – dieser Saal verströmte den Geist des 19. Jahrhunderts. Solange das ganze Museum wie aus der Zeit gefallen wirkte, mit seinen verstaubten Ausstellungen und Ölgemälden in den Fluren, da irritierte auch dieser Saal nicht weiter. Auch wenn man sich fragte, warum eine Institution, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fördern und in die Zukunft blicken will, ihre Gäste im 21. Jahrhundert in so eine Walhalla einlädt.
Der Denkmalschutz ist ein hohes Gut. Doch ein Technikmuseum, das junge Menschen inspirieren soll, braucht eine zeitgemäße Ansprache.
Das Deutsche Museum wollte seinen Ehrensaal neu und zeitgemäß gestalten. Doch beim Ortstermin reagiert der Landesdenkmalrat entsetzt und verlangt die Wiederherstellung des Nachkriegszustands. Nun ist die Aufregung groß.
