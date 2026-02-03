Mit dem neuen Generaldirektor rücken auch neue Themen in den Fokus des Deutsches Museums. Seit einem guten halben Jahr ist Michael Decker, 60, im Amt. Der Physiker kommt vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), sein Spezialgebiet ist die Technikfolgenabschätzung, also die Frage, welchen Einfluss Technologie auf die Gesellschaft hat, im Positiven wie im Negativen.