Mit dem neuen Generaldirektor rücken auch neue Themen in den Fokus des Deutsches Museums. Seit einem guten halben Jahr ist Michael Decker, 60, im Amt. Der Physiker kommt vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), sein Spezialgebiet ist die Technikfolgenabschätzung, also die Frage, welchen Einfluss Technologie auf die Gesellschaft hat, im Positiven wie im Negativen.
Wissenschaft in MünchenTrotz Generalsanierung: Deutsches Museum kann nicht mehr alle Ausstellungen eröffnen
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Michael Decker, neuer Leiter des Deutschen Museums, über die Frage, warum er das Haus zu einem Ort für Debatten machen will, wie es nach der Sanierung weitergehen soll – und was mit dem Bergwerk passiert.
Interview von Martina Scherf
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