50 Jahre Deutscher Filmball, das sind mindestens 50 gute Geschichten, die man aus dem Stand erzählen könnte. Von Stars wie Romy Schneider, Roger Moore oder Curd Jürgens, die in den Siebzigerjahren nach München kamen und mitfeierten oder von damaligen Promipaaren wie Daniel Craig und Heike Makatsch oder Helmut Dietl und Veronica Ferres in den Neunzigern.
Krise hin, Reformstau her50 Jahre Deutscher Filmball: So feiert sich die Branche selbst
Der Deutsche Filmball feiert Jubiläum, das Schaulaufen der Stars im Bayerischen Hof findet zum 50. Mal statt. Doch hinter den Kulissen brodelt es, die Branche ringt um Reformen. Und warum fehlt in München eigentlich der wichtigste Mann des Abends?
Von Josef Grübl
