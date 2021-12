Interview von Andreas Ostermeier

Thomas Schneider verantwortet das Brief- und Paketgeschäft von Deutscher Post und DHL in Deutschland. 200 000 Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt. Der 44 Jahre alte Manager kam jetzt zum Spatenstich für den Bau des neuen Briefzentrums in Germering, es soll von 2023 an das Münchner Verteilzentrum ersetzen. Briefe und kleine Pakete gehen dann von Germering aus in die Landeshauptstadt sowie die umliegenden Landkreise. Das neue Briefzentrum ist der erste derartige Neubau der Post seit 25 Jahren und soll Standards setzen in ökologischer und betriebstechnischer Hinsicht.