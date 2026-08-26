Vor 33 Jahren übernahmen Dietmar Holzapfel und Josef Sattler die Deutsche Eiche und bauten die Institution der queeren Community zu ihrer heutigen Größe aus. Doch wer soll ihnen einmal nachfolgen?

Wenn Dietmar Holzapfel und Josef Sattler von der Dachterrasse der Deutschen Eiche aus die Stadt überblicken, mit einem bunten Getränk in der Hand und Dackel Tino zwischen den Füßen, können sie jeden noch so kleinen Giebel benennen. Vor allem das Glockenbachviertel kennen die beiden Wirte. Vor 33 Jahren übernahmen sie die Deutsche Eiche in der Reichenbachstraße und bauten diese historisch gewachsene Institution der queeren Community mit Restaurant, Hotel und Herrensauna zu ihrer heutigen Größe aus.