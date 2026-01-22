Vor vier Jahren verlieren fünf Menschen ihr Leben, als auf der maroden Bahnstrecke von München nach Garmisch-Partenkirchen bei Burgrain ein Regionalzug entgleist. Juristisch aufgearbeitet ist der Vorfall noch immer nicht endgültig; vor wenigen Tagen wurden zwar sowohl der Fahrdienstleiter als auch der Anlagenverantwortliche freigesprochen – gegen den Freispruch für Letzteren hat die Staatsanwaltschaft aber Revision eingelegt. Sie spricht dabei von systemischem Versagen und wirft ihm vor, dass kaputte Bahnschwellen nicht ausgetauscht worden sind .

Von systemischem Versagen bei der Deutschen Bahn haben am Mittwoch auch zwei Bahnmanager berichtet und mit dem Konzern rigoros abgerechnet. Thomas Posch, Geschäftsführer der österreichischen Westbahn, und Arnulf Schuchmann, Chef der Bayerischen Regiobahn (BRB), warfen der Deutschen Bahn (DB) und insbesondere deren hundertprozentiger Tochter DB Infrago vor, das System Eisenbahn insbesondere in Südost-Bayern an den Rand des Zusammenbruchs zu führen. Und nicht wenige fragen sich seit dieser Abrechnung, wie sicher das Bahnfahren auf einem Netz ist, das derart auf Verschleiß gefahren worden ist.

Um den Zustand der Bahninfrastruktur in Deutschland zu beschreiben, bemüht Norbert Moy, Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn für Oberbayern, ein drastisches Bild: „Das ist, als stünde die Feuerwehr vor einem riesigen Brand, ohne Wasser, und versucht diesen mit den Schuhen auszutreten.“ Viele Fehler, so Moy, seien dabei in der Vergangenheit gemacht, die Bahn und ihre Infrastruktur von der Politik über Jahrzehnte kaputtgespart worden. Und jetzt komme die DB Infrago, die den Ausbau und die Instandsetzung des Netzes verantwortet, kaum mehr hinterher, kaputte Weichen zu reparieren, Schwellen auszutauschen, Gleise zu erneuern.

Moy erinnert auch an die Sparwelle unter dem damaligen Bahn-Vorstand Hartmut Mehdorn, die den Konzern vor dem geplanten Börsengang im Jahr 2008 traf – der aber letztlich wegen der Finanzkrise abgeblasen wurde. „Man hat bei der Instandhaltung massiv gespart, was damals als Erfolg verkauft wurde“, so Moy. „Aber nach 20 Jahren treten dann eben die Schäden an der Infrastruktur auf.“

Viele Strecken und Bahnübergänge der Deutschen Bahn, wie jene bei Wiesham im Landkreis Ebersberg, sind in die Jahre gekommen. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Dennoch, sagt der Pro-Bahn-Sprecher, sei die Bahn nach wie vor das mit Abstand sicherste aller Verkehrsmittel. Und für die Bahn, so Moy, sei die Katastrophe von Burgrain auch „ein Weckruf“ gewesen. „Ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, dass so etwas passieren könnte. Seitdem ist die Bahn beim Thema Sicherheit aber wahnsinnig vorsichtig, und alle Verantwortlichen stehen auch unter Druck“, sagt er. Was aber bleibe, sei der „wahnsinnige Sanierungsstau“, so Moy. „Die Bahn wird nicht unsicherer, aber irgendwann kommt es zum Stillstand.“

Dass es dazu nicht kommt, ist Aufgabe der Bahn und ihrer Infrastrukturtochter. Und diese wehrt sich gegen den von Westbahn und Regiobahn erhobenen Vorwurf, das Schienennetz in Bayern vernachlässigt zu haben. Westbahn-Sprecher Posch hatte zuvor dem deutschen Netz bescheinigt, aus der „Steinzeit“ zu stammen. Die DB, kontert eine Sprecherin, investiere allein in Bayern in diesem Jahr vier Milliarden Euro in die Bahninfrastruktur und erneuere etwa 500 Kilometer Gleise und 200 Weichen. Zudem inspiziere die Bahn nach eigenen Angaben die vorhandene Infrastruktur regelmäßig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Sicherheit, so die DB-Sprecherin, habe „oberste Priorität“.

Der Konzern räumt aber eine hohe Belastung für Reisende sowie Bahnbetreiber und deren Mitarbeiter aufgrund der hohen Dichte an Baustellen ein. Westbahn und Regiobahn hatten das Baustellenmanagement der DB Infrago als „chaotisch“ bezeichnet und Komplettsperrungen bei Generalsanierungen kritisiert. Dazu erklärt der Konzern: Die Zahl der Baustellen im Netz werde auch in nächster Zeit hoch bleiben; mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen solle aber rechtzeitig vor Einrichtung einer Baustelle gesprochen werden, „um die bestmögliche Lösung für beide Seiten zu finden“. Auch auf den Vorwurf, Kundeninformation sei bei der Bahn ein Fremdwort, reagiert die Sprecherin: Bei Fahrplanänderungen oder Ersatzverkehren sei es der Anspruch der Bahn, die Reisenden rechtzeitig zu informieren.

Mit festgelegten Zeitfenstern für Bauarbeiten soll zudem das hohe Bauvolumen im Netz „planbarer und verlässlicher“ gemacht werden. Helfen sollen dabei auch „gebündelte Sperrungen“ von Streckenabschnitten, statt wie bisher immer wieder kleinteilig und mehrmals zu sperren, so die Bahn-Sprecherin. Sie verteidigt auch die geplanten Generalsanierungen in Südost-Bayern samt Komplettsperrungen – darunter die mehrmonatige Instandsetzung der Strecke München über Trudering bis Rosenheim im Jahr 2028 – gegen Kritik. Diese insgesamt sieben Generalsanierungen an hochbelasteten Bahnstrecken würden letztlich das Netz robuster und die Strecken stabiler und widerstandsfähiger machen.

Verständnis für die Kritik am Baustellenmanagement und der Infrastrukturpolitik kommt von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag des Freistaats den Schienenpersonennahverkehr in Bayern organisiert und finanziert. Die BEG teile diese „im Hinblick auf die Infrastrukturprobleme“, erklärt eine Sprecherin. Denn für die bundeseigene Schieneninfrastruktur liege die Verantwortung gemäß Grundgesetz beim Bund und somit bei dessen Infrastrukturunternehmen – also der DB Infrago. Einen erheblichen Sanierungsbedarf erkennt die BEG vorwiegend in Südbayern; dort gebe es deutlich mehr sogenannte Langsamfahrstellen, auf denen die Züge meist wegen schadhafter Infrastruktur die Geschwindigkeit deutlich reduzieren müssen, als im Norden des Freistaats.

Bis dieser Sanierungsstau auch nur annähernd abgebaut ist, werden sich Pendlerinnen und Pendler weiterhin über Einschränkungen, Baustellen, Fahrplanänderungen ärgern müssen. Selbst auf dem Weg ins Oberland, dieser „wunderschönen Gegend“, wie Schuchmann sagt. Aber auch dort stehen die Züge immer wieder, „wenn mal wieder so ein geschissenes Signal nicht funktioniert“ – und das System versagt.