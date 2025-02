An den kommenden drei Wochenenden ist der S-Bahn- Verkehr auf der Stammstrecke jeweils samstags und sonntags von 4 bis 16 Uhr stark eingeschränkt. Die Deutsche Bahn (DB) nimmt am 22. und 23. Februar, 1. und 2. März sowie 8. und 9. März Abnahmetests für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof vor. Noch bis Juni wird es auch in zahlreichen Nächten zu Fahrplanänderungen kommen. Dann aber soll endlich fertig sein, was die DB schon lange versprochen hat: Mit dem neuen Stellwerk sollen die vielen Störungen der Vergangenheit angehören.

Die alte Anlage am Ostbahnhof ist ein sogenanntes Relais-Stellwerk, das Anfang der Siebzigerjahre in Betrieb ging. In einem Stellwerk hat ein Fahrdienstleiter alle Strecken in seinem Bereich im Blick, sei es auf einem Computerbildschirm oder auf einer Schalttafel. Von hier aus wird das Schienennetz gesteuert. Die Fahrdienstleiter lenken die Züge am Ostbahnhof auf die richtigen Gleise, schalten Signale und stellen die Weichen. Sie richten „Fahrstraßen“ ein, heißt es in der Fachsprache.

Das störungsanfällige Stellwerk München-Ost aus den Siebzigerjahren wird bald ersetzt. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detektoren im Gleis melden, wenn ein Abschnitt frei ist. Nur dann kann ein Fahrdienstleiter einen Zug auf die Strecke schicken. Wenn etwas nicht stimmt, muss der Fahrdienstleiter den Zugverkehr aufhalten, bis der Fehler behoben ist. Ist der Fahrdienstleiter sicher, dass trotz eines roten Signals kein Zug auf der Strecke ist, kann er diese auch per Funk freigeben.

Dass das alte Stellwerk so oft ausfällt, hat verschiedene Gründe. Es können zum Beispiel Kabel beschädigt sein, Überspannungen auftreten oder Einzelkomponenten wie Achszähler ausfallen. An den elektromagnetischen Relais selbst kann auch Staub Störungen verursachen.

Ganz untätig war die Bahn am Ostbahnhof übrigens nicht und hat zwischen 2011 und 2017 verschiedene Maßnahmen ergriffen. Es gibt getrennte sogenannte Anschaltbereiche für den Linienast nach Giesing, auf dem die S3 und die S 7 verkehren, den übrigen S-Bahnverkehr und die Fernbahn mit Fern-, Regional- und Güterverkehr. Wenn eine Störung auftritt, ist nach Angaben der Bahn in der Regel nur noch einer dieser Bereiche betroffen, während in den anderen Bereichen der Verkehr weiter rollen kann. Außerdem hat die DB die Stromversorgung des Stellwerks am Ostbahnhof nachgerüstet und dabei zahlreiche Kabel erneuert.

Mit einem elektronischen Stellwerk (ESTW) wird alles noch einfacher und voraussichtlich sicherer. Es verwendet Computer und Software, um Weichen und Signale zu stellen. Das ESTW ist der aktuell modernste Standard und ist in der derzeitigen Version erst seit dem vergangenen Jahrzehnt im Einsatz. Die Weiterentwicklung des ESTW, das digitale Stellwerk, wird nach Angaben der Bahn wohl erst Ende der 2020er-Jahre serienreif sein. Es unterscheidet sich vom ESTW vor allem in der Art der Datenübertragung, die künftig über Netzwerktechnik erfolgt und nicht mehr zwingend ortsgebunden sein soll.

Eine der damals modernsten Anlagen war das elektronische Stellwerk in Pasing, das 2011 in Betrieb ging und fünf alte Stellwerke im Westen ersetzte. Seither sind Störungen dort seltener als früher, aber nicht ausgeschlossen. Im Oktober 2024 etwa beschädigte ein Bagger mehrere Leit- und Sicherheitskabel und löste damit eine mehrtägige Großstörung aus. Bereits im Frühjahr desselben Jahres hatte ein Stromausfall eine etwa zweistündige Störung ausgelöst.

Wie stabil das neue Stellwerk Ost wird, wird sich zeigen. Der Aufwand dafür war beträchtlich. Mehr als 220 Millionen Euro hat die DB mit Unterstützung des Bundes in die neue Anlage investiert, dabei rund 400 Kilometer Kabel verlegt und 100 Signale installiert. Nachdem die DB wegen der hohen Kosten lange gezögert hatte, starteten auf Druck der Politik 2021 schließlich die Arbeiten. Die zunächst für 2023 avisierte Inbetriebnahme musste erst um ein Jahr, dann um ein weiteres Jahr verschoben werden. Als Grund nannte die DB unter anderen Umplanungen und einen „Ressourcen-Engpass beim Einsatz von Plan- und Abnahmeprüfern“.