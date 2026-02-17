Der Bahnsteig an Gleis 8 am Münchner Ostbahnhof ist an diesem Abend unter der Woche brechend voll – wie an nahezu jedem Tag. Die Pendlerinnen und Pendler warten auf die RB 54 über Rosenheim nach Kufstein, die pünktlich vom Hauptbahnhof kommend einfährt. Trotz der Masse an Menschen, die in die Abteile strömt, bricht der Zug kurz darauf auf die Minute genau um 18.53 Uhr Richtung Alpen auf. An ein Durchkommen, geschweige denn an einen Sitzplatz ist für die zuletzt Zugestiegenen kaum mehr zu denken. Für viele heißt es: Reisen im Stehen – bis nach Grafing Bahnhof, Rosenheim, Brannenburg oder sogar Kufstein. Wie an so vielen Tagen.