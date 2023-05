Von Andreas Schubert

Seit Montag können Fahrgäste mit dem 49-Euro-Abo bundesweit im Nah- und Regionalverkehr fahren. Das Deutschlandticket gibt Anlass für immer neue Fragen, sorgt für viel Verwirrung - und erweist sich gleichzeitig als Kassenschlager: Die Warteschlangen vor den Kundencentern der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und der Deutschen Bahn (DB) sind sehr lang.

Die Wartezeiten führen zu Frust an den Ausgabestellen in München: Am Dienstagabend rastete ein Kunde kurz vor Schließung des DB-Kundencenters am Ostbahnhof um 20 Uhr aus, weil er nicht mehr zum Zuge kam. Nach einem Handgemenge mit einem DB-Sicherheitsmann ermittelt nun die Polizei gegen beide Kontrahenten wegen gefährlicher Körperverletzung.

Viele Kunden wollen das Deutschlandticket noch im Mai nutzen. Je nach Verkehrsunternehmen gelten unterschiedliche Regelungen. Ein Überblick.

Das gilt bei der Deutschen Bahn

Wer das Deutschlandticket bei der DB kaufen und nicht als Handyticket nutzen will, bekommt im Kundencenter eine sofort gültige Chipkarte auf die Hand. Wer die Chipkarte hingegen online bestellt, muss mehr als zehn Tage auf die Lieferung per Post warten. Die DB empfiehlt ihren Kunden dringend, das Deutschlandticket als Handyticket zu kaufen, sofern sie ein Smartphone besitzen. Wer bei der DB ein bereits bestehendes Abo auf Chipkarte hat, kann dies auch selbst an einem Fahrkartenautomaten umstellen.

Bei der DB gibt es keine Frist. Erhältlich ist das Deutschlandticket über die App DB Navigator oder über die Homepage bahn.de, die allerdings am Mittwoch erneut zeitweise überlastet war. Die kundenfreundlichere Alternative: Über die - am Mittwoch nicht überlastete - Homepage der Münchner S-Bahn gibt es das Ticket ebenfalls und hier gilt eine Besonderheit: Wer es bei der S-Bahn München kauft, muss nicht mehr für den gesamten Mai zahlen.

Der Beginn der Gültigkeit ist dabei frei wählbar. Wer das Ticket zum Beispiel mit Startdatum an diesem Donnerstag, 4. Mai, bestellte, musste anteilig nur 45,64 Euro bezahlen. Die Bedingung für diesen reduzierten Preis ist allerdings, dass man das Abo auch mindestens gleich für den Juni abschließt. Diese Möglichkeit gibt es bei den anderen Vertriebskanälen der DB nicht. Hier sind immer 49 Euro fällig. Regionale Zahlen nennt die DB nicht, aber bundesweit hat sie 1,3 Millionen Deutschlandticket-Abos verkauft.

Das gilt bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)

Die Möglichkeit, sich bei der MVG das Deutschlandticket für den Mai online zu holen - sei es als Handyticket oder als Print-Ticket zum Ausdrucken - gibt es nicht mehr. Wer den digitalen Weg wählt, kann erst im Juni einsteigen. Im Kundencenter kann man das Abo abschließen und erhält einen Papierausdruck mit QR-Code. Viele Kunden, die ihr altes Abo-Papierticket nicht mit der Post schicken, sondern persönlich zurückgeben wollen, müssen nicht unbedingt lange anstehen. MVG-Mitarbeiter sprechen die Menschen in der Schlange an, beantworten Fragen und nehmen die alten Tickets zurück. Auch bei der MVG gibt es für bereits verstrichene Tage im Mai einen Abschlag beim Preis. Zusätzlich richtet die MVG Rückgabestellen in den U-Bahnhöfen Karlsplatz (Stachus), Goetheplatz und Ostbahnhof ein und ist mit ihrem Infomobil in der Stadt unterwegs. Die genauen Termine und Standorte sind unter mvg.de/deutschlandticket zu finden.

Binnen eines Monats hat die MVG mehr als 200 000 Deutschlandticket-Abos verkauft. Unterm Strich bedeutet das rund 90 000 neu abgeschlossene Abonnements, insgesamt hat die MVG nun rund 345 000 Abo-Kunden.

Wo es das Ticket noch gibt

Im Prinzip kann man es bei jedem beliebigen Verkehrsverbund bestellen, es gelten jeweils andere Bedingungen für Bestell- und Kündigungsfristen. Beim Münchner Verkehrsverbund (MVV) - nicht zu verwechseln mit der MVG - ist die Fahrkarte noch den ganzen Mai erhältlich, aber ausschließlich als Handyticket. Für bereits verstrichene Tage gibt es keinen Abschlag. Für alle Abos der DB, der MVG und des MVV gilt eine Kündigungsfrist bis zum 10. eines Kalendermonats.