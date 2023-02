Interview von Philipp Crone

Susanne Wiebe fällt auf, wohin sie auch kommt. So war es schon immer. Ob durch ihren knalligen Lippenstift, ebensolche Kleider oder auch ihren Hang zu klaren Aussagen, in diesem Fall über die aktuelle Mode der Münchnerinnen und Münchner und die zu Ende gegangene Münchner Stoffmesse. Die 67-jährige Designerin begleitet diese Stadt und ihre Kleider als feste Größe seit Jahrzehnten. Sie hat dabei auch schon alles erlebt, finanzielle Misserfolge bis hin zu einer Taschenpfändung während der Opernfestspiele sowie umjubelte Modenschauen. Ihre Defilees waren zeitweise begehrte Gesellschaftsevents. Und sie hat schon vor langer Zeit verbunden, was heute in der Branche sehr verbreitet ist: Mode und Kunst. Auch jetzt aktuell wieder.