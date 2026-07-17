Wo liegt die Zukunft des Designs? Wie lassen sich Stühle, Gläser, Lampen oder Häuserfassaden auf eine Weise herstellen, die nachhaltig, komplett klima- und umweltfreundlich ist? Nun, wirft man einen Blick in die Ausstellung „Klarenbeek & Dros. Design of the Unusual“ in der Paternosterhalle der Münchner Pinakothek der Moderne, dann ist die Antwort auf diese Fragen mehr als eine Milliarde Jahre alt. So lange gibt es schon Algen auf der Erde oder etwas genauer: meist im Wasser. Bei Pilzen reicht die Evolutionsgeschichte sogar mehr als zwei Milliarden Jahre zurück. Algen und Pilze, das sind nämlich im Wesentlichen die Wunderstoffe, aus denen Eric Klarenbeek und Maartje Dros ihre erstaunlichen Designobjekte herstellen.