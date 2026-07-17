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Design in der Pinakothek der ModerneMöbel aus Pilzen und Algen – die Lösung unserer Probleme?

Lesezeit: 4 Min.

Der „Moss Chair“ von Klarenbeek & Dros besteht unter anderem aus Moos. In der Ausstellung „Design of the Unusual“ gedeiht er in einer bewässerten Vitrine.
Der „Moss Chair“ von Klarenbeek & Dros besteht unter anderem aus Moos. In der Ausstellung „Design of the Unusual“ gedeiht er in einer bewässerten Vitrine. Klarenbeek & Dros

Das niederländische Duo Klarenbeek & Dros hat Möbel aus Pilzen und Gläser aus Algen kreiert. Wie das aussieht, riecht, sich anfühlt, zeigt eine Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne.

Von Jürgen Moises

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Wo liegt die Zukunft des Designs? Wie lassen sich Stühle, Gläser, Lampen oder Häuserfassaden auf eine Weise herstellen, die nachhaltig, komplett klima- und umweltfreundlich ist? Nun, wirft man einen Blick in die Ausstellung „Klarenbeek & Dros. Design of the Unusual“  in der Paternosterhalle der Münchner Pinakothek der Moderne, dann ist die Antwort auf diese Fragen mehr als eine Milliarde Jahre alt. So lange gibt es schon Algen auf der Erde oder etwas genauer: meist im Wasser. Bei Pilzen reicht die Evolutionsgeschichte sogar mehr als zwei Milliarden Jahre zurück. Algen und Pilze, das sind nämlich im Wesentlichen die Wunderstoffe, aus denen Eric Klarenbeek und Maartje Dros ihre erstaunlichen Designobjekte herstellen.

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