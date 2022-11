Die Münchner Polizei scheitert am eigenen Anspruch

Zwanzig Verletzte nach Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock - wegen einer nicht verbotenen Fahne? Nicht erst nach dem verpatzten Einsatz in Heimstetten muss sich die Sicherheitsbehörde fragen lassen: Wo ist das Augenmaß?

Kommentar von Martin Bernstein

Es sind keine guten Wochen für die Münchner Polizei. "Nachbereiten" werde man den Einsatz beim Münchner Regionalligaderby, hieß es am Sonntag. Immer wenn ein Polizeisprecher diese Vokabel benutzt, liegt zumindest der Verdacht nahe: Da ist was schief gelaufen. Und derzeit läuft so einiges schief im Verantwortungsbereich der Münchner Ordnungshüter.