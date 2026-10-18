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TSV 1860 gegen Bayern IIHitziges Stadtderby: Polizei mit Großaufgebot in Giesing im Einsatz

Lesezeit: 1 Min.

Im Stadtderby Sechzig gegen Bayern steckt bereits vor Anpfiff ordentlich Brisanz.
Im Stadtderby Sechzig gegen Bayern steckt bereits vor Anpfiff ordentlich Brisanz.
Johannes Simon

Es ist das brisanteste Duell in München: Wenn der TSV 1860 die Amateure des FC Bayern empfängt, hoffen die Verantwortlichen auf einen sportlichen Nachmittag. Bereits vor dem Spiel kommt es zum großen Fanaufmarsch in Giesing.

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Nach fünf Jahren Pause findet in München wieder ein Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern statt. Die „Löwen“ empfangen die Amateure der Bayern an diesem Sonntag von 14 Uhr an zum brisanten Stadtduell in der Regionalliga. Die Polizei ist mit mehreren Hundert Kräften im Großeinsatz und hat den Anmarsch der beiden Fan-Lager rund um das Grünwalder Stadion bisher unter Kontrolle. Auch wenn sich die Fußballanhänger mit Lautstärke und Pyrotechnik auf den Straßen so bemerkbar gemacht haben, dass man von aufgeheizter Stimmung sprechen kann.

Die Polizei trennt die beiden Fanlager voneinander bei der Anreise.
Die Polizei trennt die beiden Fanlager voneinander bei der Anreise.
Foto: Johannes Simon
Lautstark und teils auch mit Pyro marschieren die Fans zum Stadion.
Lautstark und teils auch mit Pyro marschieren die Fans zum Stadion.
Foto: Johannes Simon

Damian Kania, Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums, ist am Stadion beim Einsatz dabei und hofft, dass es weiterhin friedlich und sportlich zugeht. Kurz nach 13 Uhr berichtet er auf SZ-Nachfrage, dass „beide Fangruppen am Stadion angekommen“ seien, die der Sechziger schon so gut wie komplett, bei den Bayern ebenfalls weitgehend – und das so, wie von der Polizei geplant. Die setzt stets auf eine strikte Anmarsch-Choreografie mit getrennten Wegen für die Blauen und die Roten.

Auch die Reiterstaffel ist am Sonntagnachmittag in Giesing im Einsatz.
Auch die Reiterstaffel ist am Sonntagnachmittag in Giesing im Einsatz.
Foto: Johannes Simon
Mehrere Hundert Beamte sichern das Stadtderby.
Mehrere Hundert Beamte sichern das Stadtderby.
Foto: Johannes Simon

„Ein bisschen Pyrotechnik ist leider auch schon mit dabei gewesen, aber ansonsten hatten wir nichts“, so Kania. Derzeit noch keine besonderen Vorkommnisse – das klingt fast erstaunlich angesichts des eindrucksvollen, schwarz gekleideten, großen Fanblocks, der laut klatschend und noch lauter trommelnd und mit Pyrotechnik-Begleitung durch Giesings Straßen zog und ein eher bedrohliches Bild abgab. „Das sind die normalen Spielchen, die wir vom Fußball kennen, die üblichen Rituale“, beschwichtigt Polizeisprecher Kania und nimmt mit großer Gelassenheit, was aufs sonstige Publikum angsteinflößend wirken kann. Er vertraut da auf seine Kolleginnen und Kollegen, die auch zu Pferd oder mit Hunden im Einsatz sind.

Die Polizei sei alles in allem weiterhin „recht zuversichtlich“, dass der Matchplan der Münchner Polizei fürs Derby aufgehen wird. Die Fans dürfen das Derby in sicherem Abstand voneinander im Stadion genießen.

Was das Sportliche angeht, so will der TSV 1860 mit einem Sieg nicht nur Prestige gewinnen, sondern seinen Platz in der Spitzengruppe der Liga festigen. Letztmals waren die zwei Münchner Teams im Mai 2021 aufeinandergetroffen – damals noch in der 3. Fußball-Bundesliga.

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