In diesem Jahr feiert der ARD-Musikwettbewerb seinen 70. Geburtstag. Doch Grund zur Freude ist auch, dass der Wettbewerb, der im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie ausgesetzt wurde, aller Voraussicht nach vom 2. bis zum 17. September wieder live vor Publikum stattfinden wird; allerdings nur vom zweiten Durchgang an. Die ersten Runden werden im Juni und Juli noch digital durchgeführt, wie es die Wettbewerbsleitung schon im Februar beschlossen hatte. Die jungen Musiker treten in dieser Jubiläumsausgabe in den Fächern Klavierduo, Horn, Gesang und Violine an.