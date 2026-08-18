Eine neue Tagesklinik in München will jungen Erwachsenen dabei helfen, besser mit Ängsten, Wut oder Depressionen umzugehen. Mit unterschiedlichen Methoden soll eines erreicht werden: „Der Alltag muss danach wieder stehen.“

Sandsäcke, dicke Matratzen, ein Standboxball – es ist ein Fitness-Parcours, und doch geht es nicht in erster Linie darum, Boxschläge und Deckungspositionen zu lernen, Führhand und Schlaghand zu koordinieren. In der kleinen Turnhalle im Max-Planck-Institut für Psychiatrie an der Kraepelinstraße geht es darum, einen neuen Zugang zu sich selbst zu finden.