"Die Sichtachse in Richtung Stadt würde durch die Türme gestört"

Mathias Pfeil in der Alten Münze, dem Sitz des Landesamtes für Denkmalpflege.

Mathias Pfeil ist Bayerns oberster Denkmalschützer. Ein Gespräch über das alte München, die geplanten Hochhäuser an der Paketposthalle und die Frage, warum das Bergwerk im Deutschen Museum erhalten werden muss.

Interview von Martina Scherf

Zum Büro des Generalkonservators gelangt man über den Hintereingang. Als Mathias Pfeil 2014 sein Amt antrat, wollte er nicht täglich an der "Ahnengalerie" vorbei müssen, mit den Porträts all seiner Vorgänger seit 1908 - "lauter ernste Mienen in Schwarz-Weiß", wie er sagt. Er zog ins Nebengebäude.