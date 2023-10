München:Keine pro-palästinensische Demo nach Verbot

Anders als am Freitag ist das Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration am Samstag in München eingehalten worden. "Es war gar nichts", berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Nachmittag. Die potenziellen Teilnehmer hätten Bescheid gewusst, dass die Versammlung untersagt worden sei. Die Verantwortlichen hätten zugesagt, nicht dennoch für die Veranstaltung zu werben.

München hat ebenso wie weitere Städte in Bayern und Deutschland beschlossen, keine pro-palästinensischen Demonstrationen mehr hinzunehmen. Am Montag waren bei einer solchen Versammlung nach Angaben der Stadt "mehrfach antisemitische Äußerungen gefallen und solche Äußerungen, die auch als Billigung der Terrorangriffe gewertet werden könnten". Es wurden daher Strafverfahren wegen Beleidigung und Volksverhetzung zum Nachteil der jüdischen Bevölkerung eingeleitet.

Auch die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat die Genehmigung pro-palästinensischer Kundgebungen in deutschen Städten kritisiert. "Es ist eine Schande, wenn die Politik in einem Land wie Deutschland es zulässt, dass Menschen aus Freude über den Mord an Juden auf der Straße tanzen", sagte Knobloch der Augsburger Allgemeinen. Wenn die Gesetze fehlten, um solche Veranstaltungen zu unterbinden, "dann sollte man sie eben schaffen".

Vorgänge wie zuletzt in München machten sie wütend: "Wir hatten unsere Veranstaltung auf der einen Seite des Münchner Rathauskomplexes, am Odeonsplatz. Und auf der anderen, am Marienplatz, wird gegen Israel gehetzt." Am Freitagabend hatten sich trotz des zwischenzeitlichen Verbots erneut bis zu 300 Menschen auf dem Münchner Odeonsplatz eingefunden. Sie hatten teils palästinensische Accessoires dabei. Die Polizei löste die Versammlung eigenen Angaben zufolge auf und nahm mehrere Menschen in Gewahrsam.

Die palästinensische Hamas-Terrormiliz hatte am vergangenen Wochenende Israel überfallen, in Grenzdörfern viele Zivilisten umgebracht und Geiseln verschleppt.