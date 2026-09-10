Der AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird an diesem Samstag auch München beschäftigen, zumindest auf der Straße bei drei Versammlungen. Die monatliche „Prüf“-Demo ist für 14 Uhr auf dem Gelände des Zamanand-Festivals am Geschwister-Scholl-Platz geplant. Dahinter steht die bundesweite „Prüf“-Initiative, wobei der Name Abkürzung und Aufforderung ist. Prüf steht für „Prüfung rettet übrigens Freiheit“; gefordert wird, dass alle Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft sind, vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden. Die Initiatoren haben vor allem die AfD im Sinn und wollen erreichen, dass der Bundesrat einen Verbotsantrag gegen die Partei in Karlsruhe stellt.