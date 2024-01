Das Außergewöhnliche an der Demonstration am Sonntag waren nicht nur die vielen Menschen, die auf die Ludwig- und Leopoldstraße kamen. Ungewöhnlich ist auch das breite Bündnis, das zur Teilnahme aufrief: Mehr als 270 Gruppen, Organisationen und Institutionen schlossen sich dem Appell an, "gemeinsam gegen rechts" zu demonstrieren, "für Demokratie und Vielfalt".

Innerhalb einer Woche fand sich eine sehr heterogene Gruppe zusammen, vom Antifa-Stammtisch über Arbeiterwohlfahrt, Bund Naturschutz und Mieterbund bis zur katholischen und evangelischen Kirche, dem Lenbachhaus und den Kammerspielen. Wie kam es dazu?

Demo-Sprecher Luca Barakat, 18, selbst bei Fridays for Future aktiv, sagt, dass die Münchner Gruppe der Klimabewegung am Sonntag vor der Demo zu einem Video-Call eingeladen habe. Man sei "total überrumpelt" gewesen von der Resonanz: Statt der erwarteten zehn Gruppen hätten sich Vertreterinnen und Vertreter von etwa 90 zugeschaltet. In den folgenden Tagen hätten die Initiatoren weitere Gruppen eingeladen, andere hätten von sich aus um Teilnahme im Unterstützerkreis gebeten.

Im Bündnis habe man sich die Arbeit aufgeteilt. Manche der Partner hätten bei der Mobilisierung geholfen, in den sozialen Netzwerken, beim Plakatieren oder Verteilen von Flugblättern. Wieder andere hätten vor allem Geld gegeben, um etwa die teuren Lautsprecher auf der Ludwigstraße bis zum Odeonsplatz zu finanzieren.

In der Orga-Gruppe hätten etwa 220 Leute mitgearbeitet. Die meisten Gruppen hätten ein oder zwei Personen entsandt. Von Aktivisten von Fridays for Future, dem Verein München ist bunt und der Organisation Campact, die als "Bürgerbewegung" die Zivilgesellschaft stärken will, sei wohl die meiste Unterstützung gekommen, logistisch und personell, schätzt Luca Barakat. Und von einigen Personen aus dem antifaschistischen Lager, die von Anfang an dabei gewesen seien.

Die große Zahl der Beteiligten habe sich in mehrere Arbeitskreise aufgeteilt: zu Mobilisierung und Kooperationen, Finanzen, Design und Social Media, Technik und Logistik, Sicherheit sowie Presse. Ein weiterer AK habe das Programm der Kundgebung erarbeitet. Dass auf der Bühne nicht nur Rechtsextremismus und AfD verurteilt, sondern auch die Unions- und Ampelparteien wegen ihrer Migrationspolitik heftig angegangen wurden, wird von vielen Demo-Teilnehmern kritisiert.

Luca Barakat sagt, dass der Programm-AK offen für alle aus dem Demo-Bündnis gewesen sei, etwa 60 Personen hätten sich an der Planung der Beiträge beteiligt. Von den geplanten acht Reden wurden nur drei gehalten. Fünf entfielen, abgesagt wurde auch der Demozug durch Schwabing, weil Veranstalter und Polizei die Kundgebung nach einer Dreiviertelstunde abbrachen, aus Sicherheitsgründen. Es waren zu viele Menschen gekommen. 100 000 schätzt die Polizei, 320 000 meinen die Veranstalter.