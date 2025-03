Bernd Posselt fasst seine Gedanken schon einmal zusammen, während am Sonntagmittag noch Dutzende Unterstützer in Gelb und Blau gekleidet auf den Marienplatz strömen. Sie wollen zur Kundgebung „Europa steht zusammen - Stärke zeigen für Frieden und Freiheit“ einer Münchner Initiative, die bereits viele Veranstaltungen organisiert hat in den vergangenen drei Jahren. Der CSU-Politiker Posselt, Mitglied des Münchner Parteivorstands und ehemaliger Abgeordneter des Europaparlaments, sagt: „Ich bin hier, um den Freiheitshelden Selenskij zu unterstützen und die Ukrainer, die zum einen Opfer des Kriegsverbrechers Wladimir Putin sind, zum anderen aber auch das Opfer des kriminellen Psychopathen Donald Trump.“

Bernd Posselt spricht am Sonntag auf dem Marienplatz (Foto: Robert Haas)

Der habe Selenskij bei dessen Besuch im Weißen Haus am Freitag bewusst in eine Falle gelockt. Man müsse Selenskij nun auf dem Weg zum Frieden unterstützen, „aber zu einem echten Frieden, nicht zu einem Diktat-Frieden, der bereits den Keim des nächsten Krieges in sich trägt“.

Es gibt viele starke Worte an diesem sonnigen Mittag. Auch Florian Ritter, bis 2023 Landtagsabgeordneter der SPD, ist gekommen, um die Aktion zu unterstützen. „Wir brauchen dringend eine europäische Perspektive, wir müssen eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik aufbauen.“ Denn wie es derzeit aussehe, könne man auf die USA nicht mehr setzen. Und an diesem Tag sei es zunächst einmal wichtig, dass die demokratischen Parteien hier ihre Solidarität zeigen.

Bei dieser Kundgebung, die nur einen Tag zuvor angemeldet wurde, haben sich laut Polizeiangaben gut 400 Teilnehmende versammelt. Auch Moritz Fingerle vom Vorstand der Münchner FDP ist darunter. Er sagt über den Freitagabend in Washington: „Es hat mich an das Verhalten von Wilhelm II. auf dem diplomatischen Parkett erinnert, was Trump da gezeigt hat, weil es ein totaler Bruch mit jeglicher Konvention ist. Das war vermutlich eine Inszenierung.“ Selenskij sei vorgeführt worden. Für Fingerle zeigt sich immer mehr, „dass der US-Vize J. D. Vance und die Figuren um ihn herum eine große Gefahr sind“.

Man brauche jetzt ein starkes Europa, das schnell und zugleich langfristig handeln müsse, sagt CSU-Mann Posselt dann auf der Veranstaltung. „Wir brauchen zudem nicht nur kurzfristige Handlungen zwischen ein paar Nationalstaaten, sondern endlich die Vereinigten Staaten von Europa mit einer gemeinschaftlichen Armee, ansonsten werden wir immer wieder in dieselbe Situation kommen.“ Nico Pappe, der die Veranstaltung angemeldet hat, zeigt die beiden Flaggen, um die es an diesem Nachmittag geht, und ergänzt, wie sehr Europa die Ukraine und die Ukraine Europa brauche. Und dass es doch kein Zufall sein könne, dass beide Fahnen die gleichen Farben tragen.