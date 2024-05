Für kommenden Freitag, 31. Mai, ruft die Klimaschutzbewegung „ Fridays for Future “ europaweit zum „Klimastreik“ auf. Er soll zugleich eine Demo für Demokratie sein. In München findet die Kundgebung um 14 Uhr auf dem Königsplatz statt. Das Motto lautet „Demokratie braucht Klimaschutz und Klimaschutz braucht Demokratie“.

Anlass für die Demo, die die beiden großen Themen kombiniert, sei der zu erwartende Rechtsruck bei der Europawahl am 9. Juni. „Rechte Parteien verbreiten bewusst wissenschaftsfeindliche Narrative und spalten die Gesellschaft“, erklärt Luise Helfmeyer, Sprecherin von Fridays for Future. „Wir müssen gemeinsam für eine offene, demokratische und nachhaltige Zukunft kämpfen.“ Die Klimakrise verstärke bestehende Krisen und Verteilungskonflikte, wovon wiederum rechte Parteien profitierten. „Nur durch demokratische Prozesse können wir einen gerechten und nachhaltigen Wandel schaffen“, erklärt Laurens Andresen von Fridays for Future.

Die Demo-Organisatoren fordern die künftigen EU-Abgeordneten auf, sich für effektiveren Klimaschutz einzusetzen, den verbindlichen Ausstieg aus fossilen Energien bis 2035 zu beschließen und nicht mit rechten Parteien zusammenzuarbeiten.